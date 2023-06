Pioggia di euro per il mondo della campagna a Neoneli. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati concessi 576 mila euro. Il Comune ha infatti vinto un bando e con i denari ottenuti verrà sistemata la strada per l’Angelo. Altri 200 mila euro sono stati ottenuti con la partecipazione ad un bando della Regione: saranno impiegati per la sistemazione della strada Funtana Morta – Martis. Altri 150.000 euro (di cui 71 mila concessi dalla Regione e 79 mila di fondi di bilancio) sono serviti per la sistemazione della strada di Putzalaghettas, ora con le economie verrà sistemato il primo tratto della strada di Salache.

Con i 57 mila euro provenienti dall’Unione dei Comuni si sistemeranno le strade di Santa Maria e S’Arangi. Infine 20 mila euro del bilancio sono stati utilizzati per la progettazione della strada S’Angelu – Nole. “Il progetto – spiega il sindaco Salvatore Cau - sarà funzionale per accedere ai prossimi bandi che si presenteranno.

NeoL’ammontare complessivo degli investimenti corrisponde a oltre un milione di euro. In questi anni è stato fatto un ottimo lavoro di programmazione, e ora iniziamo a raccogliere i frutti della semina. Neoneli, fondamentalmente, è un paese rurale, per cui non si può prescindere dalla campagna e da tutto ciò che da essa ne deriva, in primis la viticoltura e la zootecnia”. Cau prosegue: “Per il paese piccolo che siamo, Neoneli ha un agro molto vasto – 4.800 ettari – e impervio, motivo per il quale stiamo incontrando non poche difficoltà nella riqualificazione della estesa viabilità rurale. Tuttavia, stiamo seguendo un programma organico, che tassello dopo tassello, mira ad una completa sistemazione delle strade, importantissime anche ai fini antincendio”.

