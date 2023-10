Il prossimo anno, 2024, potrebbe essere l’anno buono del ritorno della Cronoscalata automobilistica “Cuglieri-La Madonnina”, dopo 15 anni di assenza. Lo annuncia il commissario dell’Aci di Oristano e presidente dell'Aci di Sassari Giulio Pes di San Vittorio che ha avuto un colloquio con il Comune di Cuglieri: «Abbiamo avuto una interlocuzione con l’amministrazione comunale, e avviato tutto l’iter per poter iscrivere la gara nel calendario 2024: sono sicuro che la Regione Sardegna recepirà questo invito, per riproporre dopo anni di assenza quella che è la gara principe dell’Aci di Oristano». In passato ha visto sfrecciare negli impegnativi tornanti del Montiferru piloti di livello e vincere campioni del calibro di Ezio Baribbi, Benny Rosolia, e dei sardi Uccio Magliona, Marco Satta e Sergio Farris.

Altre importanti iniziative per il rilancio dell’Automobile club Oristano sono: la campagna soci dell’Automobile club, con l’obiettivo di raddoppiare i mille iscritti e portarli ai livelli degli altri Club dell’isola. Quindi la collaborazione con le scuole per promuovere corsi di guida in sicurezza per gli studenti, promuovere iniziative per ridurre gli incidenti sulle strade, ed organizzare una nuova edizione ad Oristano della manifestazione “Ruote nella Storia”, raduno e sfilata di auto storiche, infine riproporre lo slalom automobilistico Ales-Morgongiori.

«Oristano deve ritornare al centro delle attività sportive in Sardegna anche per la sua posizione baricentrica. Pensiamo che a Tramatza esiste un autodromo collaudato dall’Aci nazionale», aggiunge Pes di San Vittorio.

Intanto il prossimo 8 novembre, alle ore 18 ad Oristano si svolgerà l’incontro di tutti gli organizzatori delle manifestazioni sportive automobilistiche per predisporre il calendario regionale degli eventi sportivi del 2024. Sono circa quaranta gli appuntamenti della nuova stagione.

