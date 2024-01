Grande attesa, a Gonnosnò, per la nona edizione de “Paschixedda in Bixinau & Portalis Abertus” che, al suo interno, proporrà anche la sesta “Sagra De Sa Petza de Satitzu”. Iniziativa nata da un’idea della Pro Loco “Sant’Elena”, con il supporto dell’amministrazione comunale. Evento programmato sabato, tempo permettendo.

«L’obiettivo che intendiamo perseguire – commenta il sindaco Ignazio Peis – è quello di proporre un momento di aggregazione sociale che interesserà Gonnosnò e i paesi limitrofi, in modo tale che ci sia la possibilità di poter interagire e poter passare qualche ora assieme sotto il segno della socializzazione».

L’evento si snoderà per le vie del centro storico, attorno alla Chiesa Parrocchiale, con gli antichi portali a esporre i prodotti tipici. Alle 11 l’apertura dei portali, dei laboratori artistici e l’inizio delle attività per i bambini, in occasione dell’Epifania, con l’associazione Lughenè. Alle 13 la “Sagra de Sa Petza de Satitzu”. Nel pomeriggio, dalle 15, i canti corali per le vie del paese, la sfilata delle maschere tradizionali con il coro Palmarese e i Tumbarinos di Gavoi. Alle 18 balli in piazza con Crisponi e Boeddu e, infine, alle 20, dj set.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare il Museo dell’Arte Contadina, la Chiesa di Sant’Elena a Gonnosnò e quella di Santa Maria a Figu.

