La Sartiglia 2023 apre i battenti con un’edizione che, già nelle premesse – e promesse – sarà «da record».

Ritorno in grande stile, dunque e dopo le limitazioni degli ultimi anni legate al Covid, per l’evento principe del Carnevale oristanese che riconquista la scena nella sua formula tradizionale, con il tutto esaurito già registrato nelle principali strutture ricettive.

La manifestazione verrà trasmessa in streaming anche su Videolina, Sardegna 1 e su Unionesarda.it, con dirette, il 19 febbraio – su questo sito e su Videolina per la Sartiglia del Gremio dei Contadini (dalle 11.30 e fino al termine dei festeggiamenti) – e il 21 febbraio su Sardegna 1 e su questo sito per la Sartiglia del Gremio dei Falegnami (dalle 11 e fino al termine dei festeggiamenti).

«Un nuovo inizio per la nostra comunità», le parole del sindaco Massimiliano Sanna.

Attenzione anche alla viabilità in città: oltre a via Duomo e via Mazzini saranno chiuse al traffico delle auto alcune strade collaterali, in particolare via Aristana e via Gialeto in occasione della vestizione de Su Componidori Danilo Casula, e via Solferino per la vestizione del capocorsa di San Giuseppe Giampaolo Mugheddu. Sarà, infine, chiuso il parcheggio di piazza Aldo Moro nel tratto fra il Palazzo di Giustizia e l’istituto Mossa.

IL PROGRAMMA – Via dalle 10 con il gruppo dei tamburini e dei trombettieri che, partendo dalla piazza Eleonora d’Arborea, davanti al Palazzo del Comune, scorta un araldo a cavallo nelle vie del centro storico, dà lettura del Bando della Sartiglia e invita i cittadini ad assistere alla giostra equestre.

Alle 11 l’annullo postale speciale per celebrare la manifestazione.

Alle 12 la vestizione de su Componidori, oggi nella sede del Gremio dei Contadini in via Aristana. Terminata la vestizione, su Componidori monta sul cavallo. Quindi il presidente del Gremio gli consegna sa Pippia de Maiu con la quale saluta, con segni di benedizione, il presidente del Gremio e tutti i presenti. Su Componidori esce quindi a cavallo dalla sede del Gremio.

Alle 13.15, terminata la cerimonia della vestizione, il corteo dei 120 cavalieri, guidato da su Componidori e preceduto dai trombettieri e tamburini, massaieddas e dal gremio, si dirige verso il percorso di via Duomo nel quale si svolge la Corsa alla Stella.

Con il triplice incrocio di spade tra su Componidori e il suo secondo che si svolge sotto il nastro verde che sostiene la stella, al ritmo dei tamburi, alle 13.30 ha inizio la corsa.

La prima discesa spetta a su Componidori, a seguire i suoi compagni di pariglia e tutti i cavalieri a cui concederà l’onore della spada. Seguiranno le discese con lo stocco e sa Remada. Da quel momento si ricompone il corteo dei cavalieri che ripercorrendo la via Duomo e passando dal corso Umberto e dalla piazza Roma, si dirige verso la via Mazzini, teatro delle Pariglie.

Da “Su Brocci”, il piccolo tunnel che si immette nella via Mazzini, prendono il via alle 16.30 le spericolate acrobazie dei cavalieri. Su questo percorso, secondo l’ordine di sfilata, tutte le pariglie partecipanti potranno cimentarsi nelle evoluzioni. Apre e chiude la corsa la pariglia de su Componidori.

Alle 18.30 la svestizione de su Componidori, oggi nella sede del Gremio dei Contadini.

Al termine della corsa delle pariglie il corteo si ricompone e ritorna sul percorso della via Mazzini. La sfilata dei cavalli e dei cavalieri segna la fine della corsa.

Martedì 21 febbraio la vestizione e la svestizione de su Componidori nello spazio allestito dal Gremio dei Falegnami in via Angioy.

