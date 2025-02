Da tempo i suoi movimenti erano risultati sospetti. Un viavai insolito, intorno a un’abitazione a Cabras, che non è sfuggito alla polizia e venerdì è scattato il blitz. L’operaio, 33 anni incensurato, è stato sorpreso con un chilo e mezzo di marijuana ed è stato arrestato. Oggi il processo per direttissima, in cui l’uomo ha patteggiato una pena di un anno.

L’operazione dei poliziotti della sezione antidroga della squadra Mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, è scattata venerdì quando gli agenti si sono presentanti nella casa in cui vive il 33enne. A quel punto è stato lo stesso operaio a consegnare una busta con la droga: all’interno c’erano soprattutto infiorescenze di canapa. Un chilo e mezzo di marijuana che ha fatto scattare l’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina il 33enne è comparso in Tribunale davanti alla giudice Silvia Palmas e alla pm Sara Ghiani per il processo per direttissima. Assistito dall’avvocato Fabio Costa ha scelto di patteggiare una pena di un anno, poi sospesa con la condizionale.

