Recensioni negative false dopo la replica della trasmissione televisiva 4 Ristoranti. È quanto afferma Michael Ardu, responsabile del ristorante “Abba ‘e Murta” di Tortolì, con uno sfogo dal suo (seguitissimo) profilo TikTok. «Qualche anno fa questo ristorante ha partecipato al programma tv 4 Ristoranti, di cui ora hanno mandato in onda la replica», l’inizio del suo racconto. «Cosa ho trovato stamattina? Dovete sapere che lavoro qua da tre settimane e abbiamo preso otto recensioni da cinque stelle, invece oggi ne ho trovate due da una stella. Di gente che non è mai venuta in questo ristorante, ma che ha visto nuovamente la replica di quel programma». Che attacca senza giri di parole: «Sappiate che fanno dei tagli, fanno tantissime scene e tagliano tutto ciò che viene detto a favore e a sfavore dei ristoranti».

La trasmissione è quella di Sky con Alessandro Borghese, la cui puntata realizzata in Ogliastra risale al 14 gennaio 2024 (data della prima messa in onda) ed è andata in replica su Tv8 sabato scorso. «A 4 Ristoranti fanno vedere quello che vogliono», l’accusa di Ardu. «La titolare è stata fatta passare come un'arrogante, quando non è assolutamente vero. C’è chi cerca di danneggiare un'azienda mettendo delle recensioni false, solo perché hanno visto un programma». E ancora: «Dopo il programma 4 Ristoranti in Ogliastra due di questi sono falliti, perché dà sì pubblicità ma c’è chi con queste recensioni crea dei problemi anche ai titolari, perché ci sono delle persone che ci rimangono male».

In chiusura, Ardu fa un appello a tutti, da chi ha visto la trasmissione a chi ancora non conosce il locale. «Sono il responsabile e in primis un professionista, a me non piace che succeda questo», fa notare. «Invito tutti voi di venire a trovarci, così potrete constatare con i vostri occhi sia il servizio sia la cucina. Venite a mangiare e conosceteci, poi quel programma era due anni fa e io non c'ero nemmeno».

(Unioneonline/r.sp.)

