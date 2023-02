È stata costituita stamattina la commissione di inchiesta, prevista dalle norme, che dovrà accertare eventuali responsabilità su quanto è avvenuto ieri pomeriggio a Silanus nel passaggio a livello all'interno dell'abitato, dove un’auto è stata investita dal treno.

«Entro pochi giorni la commissione effettuerà le dovute verifiche e trarrà le conclusioni - dice il direttore generale dell'Arst, Carlo Poledrini -, anche se la dinamica dell'incidente appare alquanto chiara».

Per il segretario generale della Cgil trasporti, Arnaldo Boeddu, la situazione impone una riflessione attenta. «Nulla deve essere sottovalutato - dice Boeddu - la linea Nuoro Macomer, almeno nei tratti in cui è possibile, dovrebbe essere totalmente isolata dal traffico veicolare. Qualora non fosse possibile per l'intera tratta, diciamo che non è più eludibile sorvegliare tutti i passaggi a livello con la presenza di una persona. Chiaramente si dovrà procedere con l'installazione dei passaggi a livello automatizzati».

Si attende ora l'esito della commissione di inchiesta, mentre l'Arst sta provvedendo, secondo il direttore generale, a mettere in sicurezza l'intera tratta con passaggi a livello automatizzati, comprese le barriere.

