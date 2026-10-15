Doppio appuntamento con Giulia Giornaliste Sardegna che, insieme all’Ordine dei giornalisti della Sardegna, ha organizzato due incontri, domani nello spazio Ilisso a Nuoro, sulla corretta comunicazione della disabilità. Sulla scia della Carta di Olbia e del recente volume “Donne disabilità e media, Parole vs barriere”, a partire della 14.30, si tiene il corso di formazione “Carta di Olbia e responsabilità del linguaggio: il giornalismo come tutela della dignità”.

Riconosciuto dall'ordine con cinque crediti formativi deontologici, il corso prende avvio dai principi della Carta di Olbia, che riconosce nel linguaggio un elemento fondamentale per la tutela della dignità delle persone con disabilità e per la costruzione di una comunicazione rispettosa, accurata e non discriminatoria e, a partire dal volume «Donne, Disabilità e Media. Parole vs Barriere» che ha sviluppato il tema in chiave intersezionale, declina questi principi in chiave operativa, offrendo strumenti per una comunicazione capace di rispettare l’identità della persona, di evitare stereotipi e pregiudizi e di riconoscere la pluralità delle esperienze di disabilità mettendo la persona al centro della narrazione e, in questa occasione, sarà anche affrontato il tema del linguaggio della disabilità nella comunicazione dei beni culturali.

«Il gruppo Carta di Olbia, nato alla fine del 2019, è un laboratorio aperto perché il linguaggio della società e della comunicazione è in continua evoluzione. Un esempio sono i termini come “ragazzi speciali” o diversamente abili” che, nati con l’intento di essere rispettosi, sono in realtà oggi considerati scorretti. Dall’esperienza del gruppo e dalla proposta della Carta di Olbia sono scaturiti la collaborazione alla guida dell’Ordine dei giornalisti “Comunicare la disabilità” e il volume «Donne, Disabilità e Media. Parole vs Barriere”, esperienze che si sono conquistate uno spazio importante nel dibattito su linguaggio e disabilità», ha detto la vice coordinatore regionale di Giulia e cofondatrice della Carta di Olbia, Caterina De Roberto, che partecipa ai lavori, in cui intervengono anche il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Giuseppe Meloni, Simona Scioni, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti, Simona Scioni, la coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna – Gruppo Carta di Olbia, Susi Ronchi, la giornalista e cofondatrice di Ilisso edizioni, Vanna Fois, il giornalista Michele Tatti e il giurista Ivano Iai.

La giornata prosegue alle 18, sempre allo spazio Ilisso, con la presentazione aperta al pubblico del libro “Donne, disabilità e media – Parole vs Barriere” curato ed edito da Giulia giornaliste Sardegna. Opera corale che raccoglie i contributi di giornaliste, studiose e studiosi, il volume declina, in un'ottica intersezionale, i vari aspetti della comunicazione della disabilità, dal contrasto agli stereotipi allo stigma sulla salute mentale, dagli aspetti deontologici alla rappresentazione sui social, dall’accesso alla professione giornalistica alla presenza nel servizio pubblico. L’evento ha il patrocinio del Comune di Nuoro.

«L’informazione ha una responsabilità fondamentale nella costruzione di una società più consapevole, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti» ha dichiarato il sindaco, Emiliano Fenu. E ha aggiunto: «Siamo particolarmente soddisfatti che Nuoro ospiti un’iniziativa dedicata alla Carta di Olbia, un’importante occasione per riaffermare il valore di un giornalismo fondato sul rispetto della dignità umana, sulla tutela delle persone più vulnerabili e sull’uso responsabile delle parole.Come amministrazione comunale, riteniamo essenziale questi momenti di confronto che contribuiscono a diffondere una cultura dei diritti, contrastare ogni forma di discriminazione e rafforzare il ruolo dell’informazione nella vita democratica. Accogliere questa iniziativa significa per Nuoro essere parte attiva di una riflessione che riguarda non soltanto i professionisti della comunicazione, ma l’intera comunità».

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