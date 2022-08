"Soddu codardo ti aspetta il bando. Per una poltrona in Europa ti sei venduto la nostra salute, grazie sindaco Soddu".

Sono le scritte intimidatorie apparse a Nuoro, nella zona di Farcana nel monte Ortobene, contro il sindaco Soddu.

Insulti e minacce vergate con vernice rossa su un muro, che fanno riferimento alla possibilità che il primo cittadino, che nel 2019 si era candidato al Parlamento europeo da indipendente nelle liste del Pd, entri nell'istituzione Ue, se si libererà il posto attualmente occupato da Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Sicilia nelle elezioni del 25 settembre.

Quanto al riferimento alla salute, potrebbe essere messo in relazione con la situazione dell'ospedale cittadino, che ha ridimensionato e chiuso alcuni reparti e per la quale 117 medici del nosocomio hanno presentato un esposto in Procura.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata