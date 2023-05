Per la festa del lavoro ha deciso di tenere chiusi i suoi supermercati della provincia di Nuoro. Non solo: ha anche invitato tutti i dipendenti a un pranzo sociale.

"Quest'anno in occasione del Primo maggio il nostro punto vendita rimarrà chiuso. Celebriamo la Festa del lavoro insieme a tutti i nostri colleghi ed auguriamo a tutti voi una splendida giornata. Riapriremo regolarmente il 2 maggio secondo i consueti orari. Buona Festa del lavoro a tutti voi!" si legge nell'avviso pubblicato su Facebook da Franco Fois.

«Un'iniziativa lodevole in controtendenza, perché oggi tutte le attività commerciali sono aperte - ricorda il segretario generale Uiltucs Sardegna, Cristiano Ardau - Aperture cartina di tornasole di un settore ormai alla deriva e senza più etica. Grazie all'eccesso di consumismo, in un settore ormai giungla di contratti al ribasso, contratti pirata con retribuzioni più basse, precarietà dilagante e i contratti nazionali di settore che non vengono rinnovati da anni. Anche nel commercio, in Italia, abbiamo perso un'occasione di modernità e cultura».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata