Quarantasei automobilisti soccorsi dalla Polizia stradale in meno di una settimana a causa dell’emergenza maltempo che ha colpito il Nuorese e in particolare le zone montane del Centro Sardegna.

Nella provincia la Sezione Polizia Stradale di Nuoro ha dispiegato oltre 22 pattuglie al giorno, per un totale di 65 da giovedì notte a domenica scorsa, garantendo, oltre all’assistenza ai veicoli in transito, compresi camion e Tir, l’arrivo e il transito dei mezzi spargisale e spazzaneve dell’Anas, in sinergia con la Prefettura, il Compartimento Anas e anche con i Sindaci di Macomer, Fonni e Nuoro.

Non sono mancate le contravvenzioni agli automobilisti trovati sprovvisti di pneumatici invernali o di catene a bordo: otto le sanzioni.

La Polizia Stradale invita anche in questi giorni gli utenti della strada a informarsi preventivamente sull’allerta meteo e a mettersi in viaggio solo con pneumatici invernali e catene a bordo verso l’altopiano di Campeda e la Carlo Felice nord, e, in caso di previsione precipitazioni nevose, anche sulla 389 Var, la 389 e la SS128.

