Il traffico sulla statale 131, all'altezza di Macomer, è bloccato da oltre un'ora in entrambe le direzioni, a causa di due grossi incendi, che stanno interessando due zone distinte, dove da qualche ora stanno operando tre elicotteri e un canadair.

Quello più consistente è all'altezza del bivio per Mulargia, nell'altopiano di Campeda, mentre l'altro sta interessando la zona di Santa Barbara, di fronte al capoluogo del Marghine. Le fiamme, in entrambi in casi, sono partite proprio dalla strada.

Nuvoloni di fumo hanno subito invaso la strada e anche l'abitato di Macomer, oscurando il cielo. Sospinte da una leggera brezza, le fiamme hanno distrutto già una decina di ettari di pascoli e in parte anche le zone coperte da una folta vegetazione e dove ci sono diverse aziende agricole.

In alcuni casi i pastori hanno dovuto spostare, tra mille pericoli, il bestiame, mettendolo al sicuro. Le fiamme ancora divampano, anche se operano le squadre antincendio di terra e quelle di volo.

