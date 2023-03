La Marmilla si mostra ancora una volta sensibile a tematiche importanti.

Nella tre giorni nazionale, prevista per il 24, 25, e 26 marzo, l’Ail (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma) celebra la trentesima edizione delle "Uova di Pasqua Ail", un’azione che ricorda l'impegno sempre presente per i pazienti ematologici e per le loro famiglie.

Gli stand benefici dove si potranno acquistare le uova saranno presenti quindi anche nei comuni della Marmilla, e precisamente a Villamar, Lunamatrona, Siddi, Pauli Arbarei, Ussaramanna, Furtei e Villanovaforru.

«Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo» è lo slogan scelto dall’associazione per la campagna promozionale, ricordando il fatto che 7 pazienti su 10 affetti da tumore del sangue guariscono grazie proprio al contributo dei donatori.

Il 24, il 25 e il 26 marzo, in oltre 4mila 500 piazze italiane si potrà dunque sostenere l’Ail con l’acquisto delle uova, a fronte di un contributo minimo di 12 euro. L’elenco aggiornato delle piazze sarà online il 21 marzo, sul sito dell’associazione.

