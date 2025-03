Visita oggi in Sardegna del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, che farà tappa nei vari Comitati dell’Isola, tra cui quello di Nuoro.

In città l’incontro avverrà in sala consiliare nel primo pomeriggio, ma, in un clima che lascia un sapore amaro, non prevede alcuna visita alle sedi storiche di via Roma e di via Trieste. Questi edifici, un tempo vivaci e simbolo di solidarietà, sono ora chiusi, praticamente inattivi e privi di quel fervore che li caratterizzava.

Fino a poco tempo fa, le ambulanze della Croce Rossa di Nuoro percorrevano le strade della città, mentre i volontari prestavano servizi essenziali alla comunità, garantendo assistenza sanitaria, interventi di supporto alle persone più vulnerabili. Ora i mezzi operano nella sede di Macomer.

Particolarmente significativa fu la partecipazione della Croce Rossa di Nuoro durante la pandemia, quando il “Tempo della Gentilezza” rappresentò un gesto tangibile di solidarietà. In quel periodo, la Cri fu un punto di riferimento fondamentale per la comunità, offrendo supporto alle persone isolate, garantendo trasporti sanitari e distribuendo aiuti.

La domanda che ora si pongono molti cittadini è: che fine ha fatto la Croce Rossa di Nuoro? Qual è il motivo dietro questa crollo nelle attività che sembra aver colpito un pilastro fondamentale della comunità?

La visita del Presidente Nazionale potrebbe essere l’occasione per restituire alla città quella vitalità che, un tempo, faceva della Croce Rossa di Nuoro un simbolo di speranza e di aiuto, spesso faro di solidarietà.

