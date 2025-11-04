«Per quanto sia legittimo, non considero opportuno ed eticamente corretto che i fondi siano stati destinati ad un ente privato e di cui la presidente, Giulia Muntoni, è la figlia dell’assessora all’istruzione Loredana Porcu, la quale dovrebbe dimettersi». Sono le parole di Antonio Muscas, consigliere di minoranza, in merito alla concessione alla Banda Santa Cecilia dei fondi regionali del progetto “Note per il Futuro”, di cui la banda villacidrese è titolare. «Un’attività in cui non compare la Scuola Civica di musica», ha sottolineato Muscas durante l’ultimo consiglio comunale.

Le velate insinuazioni di favoritismi a cui sono seguite le risposte dell’amministrazione hanno acceso gli animi dentro l'aula. L’assessora Porcu ha risposto «Alla opinione del consigliere Muscas circa il fatto che dovrei dimettermi rispondo che ho svolto il mio ruolo di assessore sempre ed esclusivamente nell'interesse della comunità, con coscienza: in questa vicenda della Banda Santa Cecilia non sono mai stata coinvolta a nessun titolo e non ho esercitato alcuna discrezionalità in merito».

«Il finanziamento di 20.000€ non avrebbe potuto essere destinato ad altri se non alla stessa associazione musicale», spiega Christan Balloi, assessore alla cultura. «Il Comune di Villacidro è intervenuto, senza alcuna discrezionalità in merito, ed ha accettato di farsi tramite per la liquidazione del contributo. Per quanto riguarda la Scuola Civica di musica, accade semplicemente che i suoi iscritti potranno partecipare ai corsi presso la Banda Santa Cecilia grazie ad una convenzione esistente in tal senso».

«Il finanziamento non è legato al mio rapporto di parentela con l’assessora, ma al valore del progetto presentato», ha replicato la presidente della banda, Giulia Muntoni. «La banda, che dispone di un organo direttivo giovane, competente e soprattutto indipendente, ha elaborato un progetto articolato, sottoposto alla Fondazione e alla Regione Sardegna, che ne ha riconosciuto la qualità e ha deciso di finanziarlo», ha proseguito Muntoni.

«Non intendo alimentare alcuna polemica. Credo sia però necessario precisare che né io né i membri del direttivo percepiamo alcun tipo di compenso economico. Il nostro unico obiettivo è quello di tutelare e valorizzare il futuro di questa banda, ultracentenaria, portando avanti un progetto che sta già producendo risultati concreti per la comunità», ha concluso la presidente.

© Riproduzione riservata