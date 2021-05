Bellissima notizia a Ussana. Il paese torna ad essere Covid-free. Ad annunciarlo oggi il sindaco Emidio Contini.

"Gli ultimi pazienti risultati recentemente positivi si sono negativizzati – dice Contini – In questo momento non c'è nessun caso di positività accertato. Una notizia che non può che farci piacere. Nel nostro paese purtroppo ci sono state anche delle vittime. I sacrifici e le restrizioni adottate per il contenimento della pandemia stanno dando i risultati sperati”.

"Non bisogna però abbassare la guardia: occorre quindi – dice ancora Emidio Contini - continuare a rispettare le regole per evitare nuovi contagi”.

© Riproduzione riservata