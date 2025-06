Sabato 7 giugno alle ore 9 presso il Teatro “Akinu Congia” di Sanluri si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Un coro a più voci: biografie di un mondo a parte. Riflessioni sul carcere”.

«La giornata è l’evento conclusivo del progetto “Tutto il mondo è musica” dice Orsola Altea presidente del Rotary di Sanluri - che ha visto quali destinatari i detenuti della Casa di Reclusione di Is Arenas. Il progetto, dedicato alla musica quale veicolo di inclusione tra i detenuti di differenti nazionalità e culture con l’obiettivo di migliorare l’integrazione e la socializzazione dei detenuti di nazionalità differenti, attraverso la realizzazione di un programma di formazione musicale. Lo scopo è stato quello di usare la musica come ponte tra persone di diverse culture, al fine di far acquisire la consapevolezza di un’identità comunitaria. Gli strumenti sono stati donati alla comunità penitenziaria, in un momento di condivisione e di confronto il 20 novembre 2024. Strumenti che sono stati scelta dai detenuti nell’ambito della fase propedeutica del progetto».

Le lezioni, teoriche e pratiche, si sono tenute una volta alla settimana dal mese di novembre 2024 al 31 maggio 2025, tenute da giovani musicisti appassionati di musica (Gruppo Ognissanti) e per alcuni momenti dai professionisti del CultureFestival. A conclusione del programma formativo, è stata predisposta una giornata dedicata all’esibizione singola o di gruppo dei partecipanti, con tutti i musicisti che hanno collaborato per una vera “Festa della Musica”

Sono stati partner del progetto, come contributo economico, le Cooperative Virginia e Alfabeta e i seguenti Rotary Club: Cagliari, Cagliari Nord, Cagliari Sud, Quartu Sant’Elena, Bosa, Siniscola, Sardegna Centrale, Nuoro, Passport

La tavola rotonda di sabato 7 giugno vuole offrire spunti per una riflessione a più voci sull’istituzione carceraria e sulla sua reale funzione. Saranno Presenti Irene Testa-Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (Consiglio Regione Sardegna). Coordina e modera M. Teresa Errico -Direttore della Casa di Reclusione Is Arenas e Casa Circondariale di Sassari Michela Capone- Presidente Tribunale per i minorenni Maria Cristina Ornano – Presidente Tribunale di Sorveglianza -Cagliari Marilla Efisia Baire - Direttrice Istituto penale Minorile Gianluigi Melis - Neuropsichiatra Infantile e dell’adolescenza Massimo Murgioni - Coordinatore Équipe Comunità La Collina Federica Chessa -Resp. Clinica Comunità Integrata per minori “Corte Antica” Alberto Atzeni - Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria di Is Arenas.

