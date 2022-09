Perseguitava in continuazione la ex moglie con comportamenti vessatori tanto da renderle la vita impossibile, costringendola a chiedere più volte l’intervento dei Carabinieri. È successo a San Gavino Monreale, dove ieri i carabinieri del paese del Medio Campidano, insieme ai colleghi di Villamar, hanno eseguito l'ordinanza del Gip del tribunale di Cagliari che ha imposto ad un 63enne disoccupato, noto alle forze dell'ordine, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il provvedimento nasce da una richiesta dei carabinieri di Villamar in relazione ai comportamenti persecutori dell’uomo, anche di recente, nei confronti della ex moglie, ormai impossibilitata a vivere una vita normale. Il 63enne dovrà cercarsi alloggio e non potrà avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata