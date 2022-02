Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato stamattina intorno alle 7 nelle campagne di Gesturi.

Matteo Murgia, allevatore 40enne residente in paese, separato e padre di due figli, era in una piccola azienda che gestiva nell’area degli insediamenti produttivi.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Cagliari.

Al momento non è chiara la dinamica, si sa che è stato ucciso da un colpo di fucile.

"Lo conoscevo come un gran lavoratore – commenta il sindaco Ediberto Cocco – Questa è una tragedia per tutta Gesturi, un paese molto tranquillo in cui sono rari gli episodi di cronaca nera. Sono davvero dispiaciuto”.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

