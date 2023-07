Il Guspini fa un colpo di rilievo per il proprio pacchetto di attaccanti nella nuova stagione di Promozione: arriva Daniele Pilosu.

Classe '96 e originario di Torpè, nell'ultima stagione Pilosu ha giocato sempre in Promozione con il Castiadas di Cristian Dessì, che era stato il suo allenatore anche nel 2021-2022 al Sant'Elena in una delle sue tante esperienze in Eccellenza (ha fatto anche la Serie D col Budoni). Ora il trasferimento in biancorosso, come ultimo colpo del nuovo direttore sportivo Luca Pittau.

Pilosu troverà come compagno di reparto Niccolò Agostinelli, prelevato dal Carbonia.

Il Guspini comincia ad avere una rosa interessante, con il nuovo allenatore Lello Floris che fra gli altri potrà contare anche su Angelo Marci, Michele Medda e Filippo Uccheddu.

