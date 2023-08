Allerta in Sardegna per forti venti e mareggiate.

Fino alle prime ore del mattino di lunedì, fa sapere la Protezione civile, i settori settentrionale e occidentale dell’Isola saranno localmente interessati da raffiche di vento sino a burrasca forte.

L’allarme per rischio idrogeologico riguarda in particolare Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

LE PREVISIONI – Da lunedì e almeno sino alle ore centrali di martedì, sull'Isola soffieranno venti forti da Ovest Nord-Ovest, con rinforzi sino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali.

I venti si accompagneranno a un calo delle temperature a causa di una nuova massa d'aria fresca in arrivo dall’Atlantico che dopo i nubifragi al Nord porterà anche nell’Isola fenomeni temporaleschi sui settori occidentali, e forse anche grandine.

La Protezione civile regionale raccomanda «massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni».

