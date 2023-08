Maestrale e fuoco, in Sardegna è una domenica infernale. I vertici della Protezione civile hanno chiesto l’invio di tre Canadair dalla base di Ciampino e di uno dalla Siclia per cercare di contrastare numerosi i numerosi incendi scoppiati su tutto il territorio regionale: salgono a sette quindi gli aerei operativi nell’Isola.

La situazione più critica si registra a Siniscola: La Caletta è circondata da un rogo partito da Posada che, sospinto dal vento, ha incenerito diversi ettari.

Disposta l’evacuazione di alcuni edifici tra San Giovanni di Posada e Montelongu.

Il cielo è oscurato dal fumo e l’aria rischia di diventare irrespirabile. Qui stanno convergendo i mezzi aerei dell’antincendi, per supportare il difficile lavoro delle squadre a terra. Il fuoco ha raggiunto i bordi della 125, dopo aver interessato in una prima fase anche la 131 Dcn.

In mattinata i Canadair sono intervenuti per un rogo scoppiato a Costa Rei: gli aerei hanno caricato l’acqua dal mare al largo, davanti ai bagnanti, per poi effettuare i lanci sopra le fiamme. Mentre questo fronte si allargava, fra strade chiude e abitazioni evacuate, con la fuga dalle spiagge, è scoppiato l’allarme più a nord, sulla stessa costa, in Baronia.

In mattinata le squadre hanno lavorato anche a Capoterra, San Sperate e San Giovanni Suergiu, dove per precauzione è stato evacuato un ristorante.

In fiamme anche un canneto a Molentargius, dove a ridosso di via Fiume sono minacciate aziende e alcune abitazioni.

