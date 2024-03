Mauro Pili

Non potranno dire che non hanno visto i cartelli. Quando entri sul viale dei Caduti di Nassirya, costeggiando l’aeroporto di Cagliari-Elmas, te ne trovi uno ogni cinquanta metri. Li hanno messi nuovi e fiammanti, perchè nessuno se ne dimenticasse. Gialli che più gialli non si può, persino fosforescenti, per non perdersi di notte. Come se non bastasse l’hanno persino scritto a caratteri cubitali: «Mezzi di soccorso, piano di emergenza percorso». Non ci vuole un luminare della pianificazione della sicurezza per capire che si tratta della via di accesso e uscita per ambulanze, mezzi di soccorso, vigili del fuoco e quant’altro serva per un’emergenza. Non una strada qualunque, ma l’arteria fondamentale per un luogo pubblico, figuriamoci per un aeroporto.

Chioschetto & aeroporto

In un Paese, l’Italia, dove ti chiudono un “chioschetto” in spiaggia se non hai la via d’uscita segnalata come in un aeroporto, può capitare, però, che ti trasformino di punto in bianco una via d’emergenza di uno scalo aereo internazionale come quello di Cagliari in un crocevia viario al servizio di Ikea e Leroy Marlin, di affari commerciali e giù di lì. La «life avenue», la strada della vita, come la chiamano gli americani, dovrebbe essere inviolabile, libera da ogni ostacolo, dedicata “esclusivamente” a quell’evento che tutti si augurano mai avvenga, ma per il quale bisogna essere previdenti e visionari, preparati senza improvvisazione.

Sull’altare del soccorso

In Sardegna, invece, un centro commerciale da costruire a due passi dall’aeroporto val bene il sacrificio di quella strada di emergenza, trasformata, con tanti silenzi e molte complicità, nell’entrata e persino nell’uscita di migliaia di avventori della slot machine della grande distribuzione. Non bastavano quelle bonifiche mai fatte, per stessa ammissione progettuale e documentata di quell’ex area industriale che fu della Fas, ora il sacrilegio si scarica sulla via di emergenza dell’aeroporto. Basta leggere gli atti per capire quel che sta accadendo in quella landa di inquinamento e affari.

Salto carpiato

La comunicazione all’Enac della società Villa del Mas, proprietaria di quella che ora è stata velocemente trasformata in una spianata industriale, è un triplo salto carpiato: si arriva persino a derubricare il parere contrario dell’Ente dell’Aviazione civile ad un “disguido” nell’accesso al portale informatico del Comune. In realtà, è tutt’altro che un disguido: il parere contrario è legato a quel tentativo di scaricare tutto il traffico del centro commerciale direttamente sulla via di emergenza-soccorso dell’aeroporto. Dunque, non quisquille, ma rilievi imponenti. L’Enac poneva, come era giusto che fosse, sotto la lente d’ingrandimento «la volontà di realizzare una seconda via di accesso/uscita dal centro commerciale che andava ad utilizzare un tratto della viabilità a servizio dell'aeroporto, manifestando l'esigenza di conoscere i flussi veicolari generati ed attratti dal centro commerciale e la loro compatibilità con i medesimi flussi generali dello scalo, al fine di evitare possibili fenomeni di congestione». Una valutazione che portò «nel merito l’Enac» ad esprimere «parere negativo».

Traffico volante

A rispondere che il centro commerciale non avrebbe creato «sovraccarico veicolare» è una nota redatta nientemeno che dallo Studio Professionisti Associati Srl, ovvero i progettisti del centro commerciale. Insomma, come chiedere alla volpe se ha chiuso bene il cancello del pollaio. Dopo l’affermazione quantomeno “azzardata” sull’inesistenza di un “sovraccarico veicolare” conseguente al nuovo centro, l’Enac comincia, comunque, a virare. Per siglare la retromarcia e la resa, l’Ente per l’aviazione civile deve dimostrare ai più di dettare le condizioni: «1. ENAC si riserva in qualsiasi momento di chiudere l'accesso alla rotatoria presente sul sedime aeroportuale per ragioni di security e in condizioni di elevati picchi di traffico generati a tratti dall'aeroporto stesso; 2. La rampa di collegamento tra il centro commerciale e la viabilità presente in aeroporto intercetta l'area in cui è prevista la realizzazione di un parcheggio. Al fine di non pregiudicare la funzionalità e continuità del parcheggio stesso, è richiesto che la modalità di realizzazione del sovrappasso dovrà consentire al di sotto dello stesso il passaggio dei veicoli tra le due sotto-aree del parcheggio che si verranno a realizzare».

Le condizioni per la resa

Le condizioni della resa sono, però, da formalizzare: «Al fine di dare completa attuazione al progetto in argomento, dovrà esser stipulato adeguato Protocollo tra codesta società, Enac, Sogaer e gli Enti locali competenti per la definizione delle modalità di acquisizione delle aree, di intestazione catastale e per la determinazione della competenza in materia di manutenzione e gestione delle stesse». Nella stessa nota c’è, però, un post scriptum di non poco conto: «A margine di quanto sopra, si rappresenta che il Comune di Elmas che legge in copia alla presente, non è dotato del Piano di Rischio approvato previsto dal 5° co. dell'Art. 707 del Codice della Navigazione e pertanto nelle aree nello stesso ricomprese non possono essere autorizzate nuove opere e/o attività».

Pubblico regalo

Il Comune di Elmas, però, non si preoccupò più di tanto: nonostante il parere contrario dell’ente statale in materia di aviazione civile e il severo richiamo aveva già approvato tutto. Quel cavalcavia, nonostante mancasse ancora il piano di sviluppo aeroportuale e il piano di sicurezza, viene trasformato in un’arteria viaria fondamentale per il futuro centro commerciale. Una sorta di “regalo” pubblico a quell’area privata da quaranta ettari che non aveva vie d’uscita sufficienti per le migliaia di “fruitori commerciali” previsti. Un tratto di strada “volante” per scavalcare i binari ferroviari e immettere quel traffico direttamente nella corsia «di soccorso» dell’aeroporto. Poco importa se quella scelta condizionerà per sempre il sedime e la sicurezza aeroportuale. Del resto, sarebbe impensabile realizzare sull’altro fronte una nuova arteria di sicurezza: nei restanti lati delle piste di decollo e atterraggio, infatti, ci sono solo spianate d’acqua, quelle delle lagune circostanti.

Incontri arditi

Dietro questa decisione quantomeno “azzardata” di trasformare una corsia di soccorso in una strada per Ikea & company, però, ci sono risvolti carichi di misteri e incontri a dir poco “arditi” per definire i dettagli dell’operazione, compresa la stipula del protocollo d’intesa.

La via della “Retromarcia”

Dopo il parere contrario dell’Enac e le flebili aperture alla modifica della posizione statale, infatti, si scatena una vera e propria caccia alla retromarcia dell’Ente di Stato. Le mail degli interessati pullulano, con scambi incrociati tali da far comprendere che la partita è questione di vita o di morte, ovviamente per il centro commerciale. Della sicurezza dell’aeroporto sembra non importare a nessuno. Villa del Mas, la società di Maurizio De Pascale, presidende di Confidustria e della Camera di Commercio di Cagliari, proprietaria del 94% delle azioni dell’aeroporto di Cagliari, scrive come un fiume in piena: è urgente autorizzare il cavalcavia per far funzionare il centro commerciale che verrà.

Fiume in piena

Il vortice di comunicazioni tra De Pascale e l’Enac è incessante: si chiede di confermare espressamente la compatibilità del cavalcaferrovia con il piano di sviluppo aeroportuale. La corrispondenza diventa “fluviale” dopo il 28 marzo del 2017. Da definire c’è l’atto formale del dietro-front dell’Enac dopo quel parere negativo espresso dal rappresentante dell’Ente di Stato in sede di conferenza di servizi.

Il summit di Roma

L’incontro è romano. L’appuntamento è alle ore 15.30 del 13 luglio 2017. Partecipano per l’Enac l’ingegner Franco Conte, per Villa del Mas Maurizio De Pascale, che nel contempo, però, è anche Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e, dunque, proprietario della maggioranza del 94% delle azioni dell’aeroporto. Come dire, sembra un’operazione giocata tutta in casa. La posizione della Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto, in quella riunione nei Palazzi della Capitale risulta non pervenuta.

Il patto del “semaforo”

L’accordo si chiude in maniera rocambolesca, con la previsione di “un semaforo” nel centro commerciale in caso di traffico eccessivo. Sembra surreale, ma è tutto vero. Una decisione che va ben oltre la realizzazione di un cavalcavia, ma si tratta semmai, come emerge dalle carte e dai protagonisti, di un’operazione su vasta scala tutta rivolta a rendere un tutt’uno l’aeroporto con il centro commerciale, mettendo lo scalo aereo a servizio di affari privati e commerciali. Non sarà sfuggita, infatti, la “protervia” con la quale è stata annunciata la nascita del mega centro commerciale di Ikea & soci, che secondo gli ideatori, sarebbe stato collegato direttamente con i check-in aeroportuali, come dire, prima di entrare in aeroporto dei attraversare i banconi del “mercatone” privato.

Ingegneri factotum

Ultima annotazione, nel piano approvato e autorizzato del centro commerciale, non era mai stata prevista la soluzione di scaricare il traffico del centro commerciale nell’aeroporto. Basta vedere le carte del progetto proposto al Comune e alla Regione. A redigerlo era stato sempre lo stesso studio Spa, Studio Professionisti Associati, con soci progettisti di primo piano dichiaratamente componenti del Consiglio di amministrazione di F2i, il fondo finanziario che in ogni modo vorrebbe “far proprio” anche l’aeroporto di Cagliari. A giustificare e argomentare la retromarcia è sempre lo stesso studio professionale, seppur qualche anno dopo, quando il tentativo di privatizzazione dello scalo cagliaritano si è fatto più insistente.

Autotutela o responsabilità

L’Enac, dunque, ha poco tempo per ripensarci, magari in sede di autotutela, seppur in corso d’opera. Quel “via libera” per utilizzare la via «di soccorso» come arteria dedita agli affari commerciali pesa e non poco sul futuro dell’aeroporto e della sua sicurezza. Responsabilità oggettive e soggettive, quando si tratta di emergenza e soccorsi, del resto, non sono orpelli. E in tutto questo ribaltamento continuo delle posizioni, prima la salvaguardia degli edifici storici e poi la demolizione senza pudore, prima il divieto di uso della corsia di emergenza dell’aeroporto e poi il via libera a riversare tutto il traffico commerciale in quell’arteria di soccorso, emergono sempre di più sovrapposizioni di ruoli, funzioni e interessi. Un capitolo delicato, un mix esplosivo di interessi pubblici e privati, tutto da scoprire.

(3.continua)

