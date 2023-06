Custodia cautelare in carcere per Carlo Alberto Falconi, arrestato nel porto di Olbia dai Carabinieri perché trovato in possesso di sette chili e settecento grammi di cocaina.

L’uomo, 63 anni, fonnese, è comparso nel pomeriggio davanti al gip di Tempio, Marco Contu.

L’autotrasportatore, difeso dall’avvocata Giovanna Porcu, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stando alle indagini dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, la cocaina era stata nascosta dentro la cabina del camion di Falconi.

L’autotrasportatore di Fonni era stato fermato dal personale dell’Arma subito dopo lo sbarco da un traghetto proveniente da Livorno.

Il gip ha convalidato l’arresto e accolto le richieste del pm sulla misura cautelare.

