A Palau è in dirittura d’arrivo la costituzione delle società in house “Porto Palau srl” e “Palau Servizi Turismo srl”.

Il punto è all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì 6 maggio prossimo. Dal 25 marzo scorso, erano stati pubblicati nel sito istituzionale, gli atti adottati allo scopo dalla giunta Manna e i soggetti interessati (cittadini, aziende, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese, etc.) hanno potuto presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione e alla bozza dello statuto, fino allo scorso 12 aprile.

Tutto è partito con una delibera del settembre 2023 quando l’Amministrazione Manna decise di procedere alla costituzione di due società in house, a responsabilità limitata, con capitale sociale di 50.000 euro ciascuna, a totale partecipazione pubblica, per la gestione del porto turistico e per la gestione di servizi. A tal fine diede mandato al responsabile del settore finanziario per verificarne la fattibilità, redigendo gli atti e i documenti necessari per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale. L’oggetto sociale della società Palau Porto srl è il seguente: realizzazione e gestione di porti turistici e quindi la costruzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o indiretta dell’infrastruttura in regime di concessione; attività complementari alla nautica da diporto ed in qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente connesse all’attività principale, la gestione di arenili di cui il Comune detenga eventualmente la concessione per fini di interesse sociale; gestione degli spazi e aree della direzione portuale; gestione di club nautici con annesse aree sportive e ricreative con somministrazione di alimenti e bevande per i soci.

L’oggetto sociale della società Palau Servizi Turismo srl: riscossione della tassa di soggiorno ed altri tributi; gestione di parcheggi e soste a pagamento e non; servizi di facility management e global service; manutenzione del verde extraurbano; manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e servizi edili in generale; attività di promozione e valorizzazione turistica del territorio, marketing, comprese le attività di intrattenimento, organizzazione di eventi e spettacoli nonché gestione delle attività di informazione turistica, somministrazione di alimenti e bevande direttamente o tramite affidamento a terzi e gestione dei chioschi comunali; attività di gestione visite guidate e strutture musei monumenti storici, culturali e ambientali; gestione bagni pubblici; gestione carro attrezzi.

