La Corte d’Appello di Sassari deciderà martedì prossimo quale sarà il magistrato che dovrà occuparsi dell’omicidio Cozzolino.

I giudici dovranno infatti stabilire se ci sono i presupposti della ricusazione del gup di Tempio chiamato a decidere sulla posizione di Davide Iannelli.

Quest’ultimo è accusato di avere ucciso il rivale Tony Cozzolino (provocando alla vittima ustioni mortali). I fatti risalgono ad un anno fa e sono avvenuti a Olbia. Il difensore di Iannelli, l’avvocato Abele Cherchi, ha presentato l’istanza di ricusazione, perché il giorno della prima udienza gup, dalla cancelleria del Tribunale di Tempio, è partita una richiesta del calendario della Corte d’Assise. Secondo Cherchi, si tratta di una anticipazione della decisione. Non basta, Cherchi avrebbe anche inserito nella sua istanza un atto che pone un problema oggettivo. Non solo il Tribunale di Tempio ha chiesto il calendario delle udienze, ma è stata comunicata dalla Corte d’Assise anche una data per l’avvio del dibattimento, il prossimo nove maggio.

Per la difesa di Iannelli è una anticipazione di giudizio. Tesi non condivisa dal pm Daniele Rosa e dagli avvocati di parte civile (Antonio Fois, Giampaolo Murrighile e Massimo Perra).

