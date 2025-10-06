Sarebbero dovuti durare quindici giorni, dal 2 al 17 gennaio scorso, e invece i lavori di laminazione dei pavimenti su cui poggiano le fondamenta della città lo hanno tenuto chiuso per nove mesi.

Agli interventi di sistemazione della pavimentazione si sono aggiunti quelli per mettere a norma gli impianti e i lavori sono diventati sine die. Ancora sbarrato l'accesso (fatto salvo che per eventi e convegni istituzionali), il Museo archeologico ha chiuso le porte in faccia alle migliaia di turisti che quest'estate hanno dovuto rinunciare al viaggio tra le navi affondate dai Vandali e i reperti che raccontano la storia di Olbia dalla preistoria al XIX secolo, custoditi nell'unico museo al mondo che mostra alberi e timoni di età romana e quello che in Italia espone il maggior numero di navi antiche.

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro, cui spetta la direzione scientifica e il controllo dell'allestimento dei reperti, non è pervenuta nessuna comunicazione di fine lavori da parte dell'amministrazione comunale.

«Il tempo stimato per gli interventi era di due mesi, ne sono passati nove e non abbiamo avuto nessun aggiornamento: noi abbiamo fatto presente che per riallestire le vetrine che custodiscono i reperti è necessario reclutare un restauratore di beni culturali che si occupi di spolverare e riposizionare correttamente i pezzi», ha detto la responsabile area archeologica della Soprintendenza, Gabriella Gasperetti.

Tesori preclusi alle visite anche in occasione di Monumenti aperti, il 25 e il 26 ottobre: esclusi dai percorsi culturali previsti per la manifestazione dedicata alla promozione dei beni culturali, patrocinata dal Parlamento italiano ed europeo e dalla Regione, del Museo archeologico sarà visitabile solo la sala dei relitti, risanati dopo un lungo lavoro di climatizzazione degli ambienti per restituire ai legni delle due navi la giusta umidità per una corretta conservazione. Del patrimonio archeologico da visitare, resta inaccessibile anche il Castello di Pedres, off limits da agosto scorso per effetto di un'ordinanza sindacale che ha imposto il divieto per motivi di sicurezza: lesionata la torre più alta, il forte medievale potrà tornare a essere fruibile solo dopo gli interventi di messa in sicurezza, coordinati dalla Soprintendenza, che aveva rilevato i danni, e non prima della redazione di un progetto che va concordato con la proprietà del terreno in cui sorge il sito.

