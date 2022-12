Il gup del Tribunale di Tempio, Claudio Cozzella, ha assolto perché il fatto non sussiste, il medico Mario Mariotti, 70 anni, di Calangianus.

La sentenza ha chiuso un processo celebrato con il rito abbreviato e riguarda una vicenda avvenuta tra il 2019 e il 2020 a Luras.

Mariotti, difeso dagli avvocati Nino Cuccureddu e Gian Marco Luciano, era accusato di omicidio colposo per la mancata diagnosi di un tumore. La persona alla quale, secondo la tesi iniziale della Procura di Tempio, non venne diagnosticata la patologia è deceduta durante il processo. Le difese hanno dimostrato che in realtà Mariotti, medico di base (all’epoca dei fatti) a Luras, dispose una serie di esami ospedalieri, che vennero effettuati senza rilevare la patologia. Anche il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione

© Riproduzione riservata