Vilipendio di cadavere.

È questo il reato per il quale si chiede di procedere in una denuncia presentata ai Carabinieri.

Il fratello di Antonio Usai – l’uomo trovato morto in mare, a Olbia, lo scorso 2 dicembre - si è rivolto all’Arma segnalando che giovedì mattina la salma si trovava, in stato di decomposizione, in una camera del cimitero della città gallurese.

I funerali, che erano stati fissati per il 16 dicembre, sono stati rinviati.

Davide Usai ha chiesto ai Carabinieri di verificare alcune circostanze.

Stando alla denuncia, dopo l’autopsia (effettuata a Sassari il 5 dicembre) la salma è stata portata a Olbia ed è rimasta in cimitero sino a giovedì.

L'uomo chiede di sapere come mai il corpo del fratello non sia stato conservato in una cella frigorifera e perché la bara non sia stata sigillata.

