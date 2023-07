Il monaco Roberto Fornaciari, scelto da papa Francesco per la carica di vescovo di Tempio Ampurias, sarà ordinato il 16 settembre prossimo. Fornaciari (60 anni, di Reggio Emilia, teologo) ha scelto la per la sua ordinazione episcopale Olbia e la chiesa di San Michele Arcangelo la per la sua ordinazione episcopale.

La chiesa di San Michele Arcangelo è stata scelta per la posizione e le dimensioni e del piazzale antistante. Il 17 settembre, Roberto Fornaciari sarà a Tempio per la messa nella cattedrale. Fornaciari sarà nella prima volta nella chiesa della cittadina sede della Diocesi gallurese. Una settimana dopo, sarà la volta di Castelsardo. L’insediamento vero e proprio avverrà entro la fine del 2023.

