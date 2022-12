Sei milioni di euro per iniziare a realizzare il polo scolastico di Olbia che, oltre a prevedere gli spazi adeguati a una popolazione scolastica in crescita, consentirà di spostare gli edifici scolastici con riferimento alle zone ad alto rischio idraulico.

È l’intervento più importante per la città gallurese inserito nel piano dell’edilizia scolastica presentato dalla Provincia di Sassari. Un territorio in controtendenza rispetto alla dinamica demografica generale, come è stato rilevato, e che ha necessità di strutture più ampie.

I sei milioni sono destinati al primo lotto funzionale dell’Ipia, istituto che fu completamente devastato dal passaggio del ciclone Cleopatra nel 2013 ma l’intero polo (per il quale è prevista una spesa di circa venti milioni) prevede anche la delocalizzazione del liceo scientifico Mossa e del liceo Classico e linguistico Gramsci (entrambi in forte deficit di aule e in continua crescita). Investimento (ministeriale) da due milioni di euro anche per il liceo artistico De Andrè, i cui lavori di ampliamento sono in fase di gara. Un milione e 730mila euro sono invece destinati al Tecnico Deffenu, sempre per ampliamento.

Nel territorio gallurese, altri interventi cospicui sono quelli destinati alla nuova sede dell’istituto professionale alberghiero di Budoni con sei milioni di euro (in attesa di gara d’appalto) mentre due milioni e 650mila euro saranno spesi per l’appalto integrato che prevede la riqualificazione del convitto della sede principale dell’alberghiero “Costa Smeralda”, ad Arzachena. Sempre ad Arzachena sono attesi quattro milioni per il nuovo istituto “Falcone e Borsellino”.

