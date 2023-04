Gli ex assessori Giuseppe Langella e Luigi Romano, e il consigliere Alessandro Feola, intervengono sulla crisi che ha spaccato la maggioranza del Consiglio comunale di Golfo Aranci.

I tre dicono: «Ribadiamo con forza il nostro impegno nei confronti dei cittadini. ll nostro unico intendimento è stato quello di aver portato all’attenzione del Consiglio, con un atteggiamento propositivo e senza alcuna accusa, ragionamenti già discussi in maggioranza, con il solo obbiettivo di ottenere impegni formali sulla risoluzione di questioni ferme da troppo tempo».

Langella e Romano sono fuori dalla giunta per decisione del sindaco Mario Mulas, che ha azzerato le deleghe. Dicono: «Non è stata fatta alcuna azione che ha danneggiato l’amministrazione, in quanto Langella e Romano hanno approvato il bilancio garantendo la continuità amministrativa, auspicando il cambio di passo necessario, richiesto e condiviso da gran parte dei sostenitori del Gruppo Progetto Golfo Aranci - Rudalza, e hanno esplicitato, seppur non all’ordine del giorno, la fiducia nei confronti del sindaco Mario Mulas».

«Vogliamo che sia chiaro il nostro disappunto – concludono Langella, Romano e Feola – verso l’azione condotta dal sindaco, che ha deciso unilateralmente di azzerare la giunta e le deleghe ai consiglieri. Una scelta rimasta senza una spiegazione accettabile, che non guarda certo al progetto politico e alla volontà del paese che è stata alla base della nostra elezione. Auspichiamo che il sindaco non cerchi di far credere che la responsabilità delle inadempienze e il mancato raggiungimento degli obiettivi sia degli assessori Langella e Romano. In merito alla conferma degli assessori Prontu e Corso auguriamo loro un buon lavoro».

