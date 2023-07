Un uomo di 63 anni, originario di un centro a pochi chilometri da Olbia, è indagato per violenza sessuale ai danni di una bambina di dieci anni.

Le contestazioni sono del procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e della pm Claudia Manconi.

I fatti sono avvenuti all’interno di una azienda agrituristica. La presunta vittima sarebbe stata avvicinata dall’uomo e portata in un edificio isolato. Secondo i pm piccola avrebbe subito abusi ripetuti, il presunto responsabile conosceva bene la bambina per i rapporti di amicizia stretta con i genitori. L’uomo avrebbe minacciato la piccola: «Non devi dire niente, devi stare zitta altrimenti ti porteranno dalle suore e sarai picchiata, io invece andrò in galera».

Il presunto responsabile delle violenze, difeso dal penalista Angelo Merlini, respinge tutte le accuse.

