Sono andate avanti fino alle prime luci dell’alba, purtroppo senza esito, le ricerche di Ivan Dettori, il giovane di 19 anni di Arzachena del quale non si hanno più notizie da lunedì.

Dopo la missione per la ricerca su scala vasta effettuata nel pomeriggio di ieri dall’elicottero HH-139A dell’80° Centro SAR – Search and Rescue dell’Aeronautica Militare e le diverse perlustrazioni effettuate con i droni da due tecnici piloti UAS (droni) del Soccorso alpino, in coordinamento con le squadre a terra, in serata è stato ampliato il raggio d’azione delle ricerche con l’intervento di una unità cinofila.

Inoltre sono stati effettuati vari sorvoli con droni muniti di camera termica, sfortunatamente senza il risultato sperato. Sono stati perlustrati complessivamente circa sei ettari di territorio, in alcune zone particolarmente impervio.

Sul posto i tecnici delle Stazioni del soccorso alpino di Sassari, Olbia, Cagliari e Iglesias.

Le operazioni, coordinate dai carabinieri della stazione di Arzachena hanno visto coinvolti anche i barracelli, il personale dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile.

