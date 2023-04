Al massimo sono stati regalati latticini e olio pugliese, ma non c’è stata alcuna corruzione nell’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di via Redipuglia a Olbia e di altre quattro importanti commesse pubbliche. Lo dicono la Procura di Tempio e il gip Caterina Interlandi: è stata archiviata una delle più importanti inchieste aperte in Gallura per reati contro la pubblica amministrazione.

I carabinieri hanno indagato per anni su importanti appalti del Comune di Olbia e del Cipnes, il Consorzio industriale della città gallurese. Il pm Mauro Lavra ha chiesto e ottenuto l’archiviazione, che ormai è definitiva, per le posizioni del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, del direttore generale del Cipnes, Aldo Carta, per dirigenti e funzionari pubblici e per diversi imprenditori, tra i quali il pugliese Salvatore Fatigati.

Sono stati proprio i rapporti di Fatigati con politici e dirigenti pubblici olbiesi al centro delle indagini. Il pm Mauro Lavra ha chiesto l’archiviazione, scrivendo che non è stato rilevato alcun accordo illecito o atto corruttivo nell’aggiudicazione dei lavori. Le persone scagionate sono difese dagli avvocati Marzio Altana, Pietro Carzedda, Marco Petitta e Jacopo Merlini.

