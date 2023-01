A giudizio per il reato di maltrattamento di animali, è la richiesta del pm al gup Marco Contu nel procedimento in corso a Tempio Pausania sui fatti avvenuti a bordo del traghetto Moby Aky, la notte del 13 luglio 2020. Nel garage della motonave morirono a causa del caldo eccessivo quattro cavalli da corsa, della scuderia Clodia di Anguillara Sabazia.

Il traghetto, partito da Civitavecchia, era approdato a Olbia. I purosangue avrebbero dovuto partecipare ad una manifestazione nell’ippodromo di Chilivani. Le contestazioni sono per Antonio Scotto Di Cicariello, comandante del traghetto, Francesco Lo Nostro, primo ufficiale di coperta, Ernesto Prudente, allievo ufficiale di coperta, e Maurizio Conti, autista incaricato del trasporto degli animali. Per la Procura di Tempio, ci sono le prove del presunto maltrattamento dei cavalli da corsa. Stesse conclusioni della parti civili, le avvocate Nazarena Tilocca, per la scuderia Clodia, e Giulia Cossu per la onlus Horse Angels. Come responsabile civile è stata citata anche la compagnia di navigazione Moby.

I quattro cavalli valevano circa 600mila euro. Il processo proseguirà il 4 maggio prossimo con le richieste dei legali del personale della Moby e dell’avvocato Maurizio Mani, legale dell’autista del van dove sono morti i cavalli, Maurizio Conti, che si è sempre detto del tutto estraneo alla vicenda.

