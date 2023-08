Il Consorzio Industriale di Olbia (Cipnes) ha escluso le aree nel territorio del Comune di Buddusò dalla Zona Economica Speciale (ZES) Sardegna. La maggioranza del Consiglio comunale ha dato il via libera ad una intesa con il Cipnes, alla base della decisione c’è il vincolo idrogeologico (Hi4) che interessa gran parte delle aree del Polo industriale consortile di sviluppo artigianale di Buddusò. L’accordo prevede che il Cipnes escluda temporaneamente il territorio del Comune, consentendo la ridefinizione successiva dopo le opere di messa in sicurezza. Per la minoranza del Consiglio comunale si tratta di una scelta definitiva, da bocciare. Dice il capogruppo di minoranza, Salvatore Marrone: «Abbiamo instancabilmente richiesto all’attuale amministrazione di adottare ogni misura necessaria per affrontare la questione della mitigazione del rischio idrogeologico nel polo industriale. Eravamo stati rassicurati dal fatto che avessero partecipato a un bando da un milione di euro, con l'obiettivo di mettere in sicurezza le aree, ma a quanto pare tutto si è concluso in un nulla di fatto. C'è chi farebbe qualsiasi cosa per avere una Zona Economica Speciale, mentre noi l’avevamo e ce la siamo fatta portare via a causa della immobilismo amministrativo”. Aggiunge il consigliere di opposizione, Pierpaolo Sanciu: «Sarebbe più proficuo concentrarsi immediatamente sull’avvio dei lavori e sul rapido ripristino della Zona Economica Speciale, anziché sprecare tempo nel tentativo di attribuire colpe ad altri. Già il ritardo attuale rappresenta un notevole danno, figuriamoci se si dovesse salutare in modo definitivo la ZES, ciò comporterebbe un disastro economico enorme».

© Riproduzione riservata