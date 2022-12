Un motoscafo con a bordo quattro uomini – due campani e due sardi - è finito contro gli scogli nelle acque dell’isola delle Bisce, dietro Caprera, nell'arcipelago de La Maddalena.

Due i morti, uno è Tommy Di Chello, 40enne di Golfo Aranci, l'altro è campano, mentre due sono rimasti feriti riportando varie fratture, tra questi Carlo Nieddu, sempre di Golfo Aranci. Uno è in condizioni gravissime.

La barca, un Fisherman, è semi-affondata. Da quanto emerso finora, era partita da Cannigione, ed è di proprietà di un uomo napoletano.

Oggi probabilmente il gruppo – i quattro sono tutti italiani – stava effettuando una gita, una breve vacanza in occasione di questi giorni di feste. Avevano portato anche l’attrezzatura da pesca.

La prima a intervenire sul posto è stata una barca privata, poi le motovedette hanno recuperato le vittime e i feriti, portandoli in banchina a La Maddalena.

Sul posto ha operato la Guardia costiera.

Le cause di quanto accaduto sono da accertare, le condizioni meteomarine a quanto risulta erano ottime, il mare era piatto. Forse chi era ai comandi è stato tradito dalla poca visibilità dovuta all’orario in cui si è verificato lo schianto, il tramonto. Ma sono le prime ipotesi.

Di sicuro il Fisherman è andato a sbattere violentemente contro gli scogli e gli occupanti sono finiti in mare. I primi a intervenire e a dare l’allarme sono stati due privati che erano in quella zona su un gommone.

Sono poi arrivate le due motovedette della Guardia costiera, che ha coordinato i soccorsi, e il personale del 118.

I due feriti, in stato confusionale, sono stati portati in ospedale a La Maddalena.

Il motoscafo, semi-affondato, è stato recuperato da una ditta specializzata. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta.

«Un momento di grande tristezza per la comunità, sono tragedie assurde – le parole di Fabio Lai, sindaco di La Maddalena -. In questo caso, purtroppo, non abbiamo alcun tipo di competenza, possiamo solo stringerci alle famiglie delle vittime».

Si tratta del secondo terribile episodio in poche ore: questa mattina a Punta Tegge, sempre a La Maddalena, un gommone con a bordo un ragazzo di 16 anni si è schiantato sugli scogli. Nell’impatto ha perso conoscenza, trasferito con l'elisoccorso prima a Olbia poi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è ricoverato nel reparto di Rianimazione con un grave trauma cranico dopo aver subito un intervento chirurgico alla testa.

