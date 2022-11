Prende il via il secondo ciclo di incontri per gli imprenditori del turismo e del commercio attivi ad Arzachena e nei borghi di Porto Cervo, Cannigione, Baja Sardinia, Abbiadori e Liscia di Vacca.

Dopo le prime tre riunioni conoscitive con l’assessora Claudia Giagoni e la raccolta delle segnalazioni, lunedì 28 novembre (alle 15, auditorium in via Paolo Dettori) via al lavoro volto a proporre soluzioni alle richieste più frequenti mosse dagli operatori.

«Le riunioni sono improntate al dialogo, al rafforzamento dei contatti e alla divulgazione costante di informazioni tra ente pubblico e privati - precisa l’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni -. Sono state inviate circa 700 e-mail agli indirizzi già presenti nella banca dati del Comune per l’invito a questo quarto appuntamento. Chi non l’avesse ricevuta, può contattarci sui nostri canali social per la pre-registrazione o presentarsi all’auditorium con un po’ di anticipo. Lunedì 28 novembre, insieme ai colleghi consiglieri, cercheremo di dare le prime risposte alle segnalazioni. Fondamentale è alimentare il confronto tra i professionisti di varie categorie per creare connessioni più forti tra le attività presenti nel territorio».

L’incontro è aperto a tutte le categorie: dai balneari agli albergatori, dai commercianti ai ristoratori, e ancora agenzie di servizi e operatori dell’outdoor.

L’appuntamento sarà anche occasione per presentare i prossimi eventi istituzionali e di intrattenimento in calendario tra novembre e gennaio organizzati dal Comune.

(Unioneonline/v.l.)

