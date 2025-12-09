Il presidente del Centro Studi Agricoli Sardegna Tore Piana, fa un appello a tutti i sindaci dell’Isola per avere compagnie barracellari in ogni comune sardo, in un momento considerato tra i più critici per la sicurezza delle campagne e per la prevenzione degli incendi. Il presidente Piana chiede che la Regione Sardegna favorisca «concretamente la costruzione e il rilancio delle compagnie barracellari, prevedendo risorse, incentivi e percorsi di formazione». Inoltre «chiediamo ai sindaci di attivarsi immediatamente: ogni comune deve dotarsi del proprio corpo barracellare, perché è una misura di sicurezza, tutela e prevenzione irrinunciabile».

«I furti nelle campagne – continua il presidente Piana – sono in aumento, gli agricoltori e gli allevatori sono sempre più esposti e soli, e ci avviciniamo alla stagione antincendio con una preoccupazione crescente. Le Compagnie Barracellari rappresentano un’istituzione storica e preziosissima della Sardegna: sono una forza di polizia rurale radicata nei territori, capace di prevenire reati, tutelare le aziende agricole e offrire un supporto determinante nelle attività di sorveglianza e protezione del patrimonio ambientale». Piana ricorda che i barracelli, già presenti nel periodo dei Giudicati e trasformati nel tempo in un corpo riconosciuto dalla legge regionale n. 25 del 1988, svolgono un ruolo essenziale di vigilanza contro i furti nelle campagne; di tutela del patrimonio rurale; di supporto operativo nella prevenzione e nella lotta agli incendi; di collaborazione con amministrazioni locali e autorità di pubblica sicurezza.

Il Centro Studi Agricoli Sardegna, a nome di migliaia di agricoltori e allevatori fortemente preoccupati per la situazione delle campagne, rinnova l’appello: «È il momento di agire. Non possiamo aspettare l’ennesimo furto, l’ennesimo incendio, l’ennesima emergenza. Invitiamo i sindaci a costituire o rilanciare le compagnie barracellari in ogni comune sardo. E come associazione agricola sollecitiamo la Regione ad assumere un ruolo attivo e concreto in questa direzione».

