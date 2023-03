Dopo la convocazione, è arrivato anche l'esordio in Nazionale per Lorenzo Etzi. Il laterale classe 2002, alla prima chiamata azzurra per una gara ufficiale, ha debuttato con la maglia dell'Italia a Gavle contro la Svezia per il match valido per la prima fase di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Già certa di un posto per l'Elite Round, la Nazionale ha raggiunto sul 7-7 i padroni di casa grazie a un gol di Marcelinho a undici secondi dalla sirena. Il ct Bellarte ne ha approfittato per far debuttare diversi azzurri, compreso Lorenzo Etzi, laterale cagliaritano in forza al 360 GG Monastir che si è conquistato la chiamata a suon di gol nella sua prima stagione in Serie A.

Il commento. «La prima volta non si scorda mai», dice Lorenzo Etzi, «spero sia la prima di tante altre presenze. In questi dodici giorni ho imparato tanto, mi porterò dietro questi insegnamenti per aiutare il 360 GG Monastir a raggiungere la salvezza».

Coppa Italia Femminile. La Mediterranea vola alle Final Four di Coppa Italia di A2 femminile. Alle cagliaritane è bastato il pareggio dopo i tempi supplementari contro il Pero per qualificarsi alle semifinali e provare tra il 1° e il 2 aprile ad alzare la coppa. Protagonista Mendes, autrice di una tripletta nei tempi regolamentari. Ai supplementari è stata invece Fanti a segnare a 39 secondi dalla sirena il gol qualificazione del 4-4. La Mediterranea, grazie al primo posto a fine girone d'andata, si è guadagnata così l'accesso per le Final Four insieme a La 10 Soccer, Futsal Perugia e Virtus Cap San Michele.

