In casa aveva cocaina, marijuana, sostanze da taglio e soldi in contanti. E così mercoledì sera una 51enne di Bosa è stata arrestata dai carabinieri di Silanus. La donna F.P. (il nome non è stato stato per questioni investigative) è comparsa davanti alla giudice Serena Corrias e al pm Valerio Bagattini per la convalida del fermo; il difensore, l’avvocato Luciano Rubattu (in sostituzione di Marco Palmieri) ha chiesto termini a difesa, la giudice ha convalidato il fermo e rimesso in libertà la 51enne che ha l’obbligo di firma in caserma. Il processo è stato poi rinviato al 12 settembre. La donna aveva in casa 40,5 grammi di cocaina, marijuana, sostanze da taglio e diverse banconote.

