Sono 71 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola dove si registra, purtroppo, anche il decesso di un uomo residente nel Sud Sardegna.

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 658 tamponi.

A quota 5 (-1) i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 107 (-2) i ricoveri per coronavirus in area medica.

Si aggiornano a 3821 (-36) i casi di isolamento domiciliare.

