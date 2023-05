«Un individuo mi ha spaccato il lunotto con una mazza da baseball sull’Asse mediano. Offro mille euro a chi mi sa dare una mano a riconoscerlo». Lo racconta Luca Caboni, 25 anni, di Serramanna, che ieri si trovava in auto con la sua compagna a Cagliari quando è stato attaccato da uno sconosciuto, intorno alle 15.

«Eravamo all'altezza di Pirri, in direzione Poetto. Mi sono ritrovato di fronte una 500 grigia in corsia di sorpasso senza alcuna ragione. Ho fatto gli abbaglianti per intimargli di farmi passare e quindi spostarsi sulla destra».

E secondo il racconto, tanto è bastato: «Dopo averlo superato mi ha raggiunto e mi ha detto di fermarmi. Ha cercato di bloccarmi ed è sceso dall'auto. A questo punto eravamo in zona Monte Urpinu. Non so che tipo di persona abbia una mazza da baseball con sé in auto, ma mi sono spaventato. Un bel regalo di compleanno». Perché la mazza si è abbattuta sul cristallo posteriore.

E ora ecco la taglia: «Sto cercando testimoni. Ho presentato denuncia, ma non so se lo troveranno. Io intanto offro mille euro a chi mi aiuta a riconoscere il mio aggressore».

