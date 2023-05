Stasera si chiude il lungo viaggio di Sant’Efisio: entro mezzanotte il simulacro deve essere nella chiesa di Stampace che porta il suo nome, solo così si potrà sciogliere per il 367esimo anno il voto nei confronti del Martire Guerriero che liberò Cagliari dall’epidemia di peste.

Quello che un tempo era seguito da pochi fedeli è diventato da tempo l’ennesimo bagno di folla per il Santo, che anche oggi sarà seguito dalle telecamere di Videolina e sarà trasmesso in diretta sul nostro sito, Unionesarda.it, a partire dalle 21.

Alle 7.30 il simulacro lascia la chiesetta di Pula dove è stato per tutta la notte e inizia il suo ultimo viaggio: in serata l’arrivo a Stampace, poi l’Alter Nos andrà dal sindaco Truzzu a comunicare che il voto è sciolto anche quest’anno.

Diverse le strade chiuse al traffico, dalle 15 o dalle 18 a mezzanotte: Ponte della Scafa, le vie La Plaia (con traversa I), Sassari, piazza Matteotti, via Roma lato portici, largo Carlo Felice, via Crispi, via Sassari, corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne, le vie Azuni, Sant'Efisio, Portoscalas, Sant'Ignazio, Mameli (tratto via Caprera-Largo), Riva di Ponente, Molo Sant'Agostino, Lungomare New York 11 Settembre 2001 e via Roma corsia bus-taxi.

