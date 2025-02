Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas, zona arrivi. Passi veloci, valigie che rotolano sul pavimento lucido, abbracci di chi torna e di chi parte. E poi loro, Jhaneth, Aurelio e Olghita: tre vite sospese tra le poltroncine blu e una scacchiera gigante sul pavimento. Invisibili da ormai quattro giorni e tre notti.

Invisibili a chi passa di fretta, a chi si affretta verso casa o verso un nuovo viaggio. Eppure, loro sono lì, accampati all’aeroporto, senza soldi, senza cibo, senza un posto dove andare. «Nessuno ci ha chiesto nulla. Siamo brave persone, vogliamo solo lavorare e avere un tetto», dice Jhaneth Rojas Sandoval, 46 anni, peruviana.

La famiglia bloccata in aeroporto a Elmas

Arrivata in Sardegna nel novembre del 2023, ha lavorato come badante a Zeddiani, accolta da una famiglia che l’ha aiutata con i documenti e l’integrazione. Ma quando l’anziana che accudiva è venuta a mancare, il suo lavoro è finito. Da allora, un continuo spostarsi, alla ricerca di una nuova occupazione trovata a Oristano, ma anche qui «sono stata licenziata perché la nonnina è morta». Salvo poi ritrovarsi «senza nulla», nel cuore dell’aeroporto cagliaritano, con la madre Olghita e il marito Aurelio Panduro.

«Tutto è cambiato da un giorno all’altro», racconta. La sua voce si abbassa quando parla dei documenti in scadenza: dovrebbe arrivare fino a Nuoro per il rinnovo. «Ma non ho i soldi per il treno, ma nemmeno per mangiare». Non vuole che la madre sappia quanto sia grave la situazione, non vuole farla preoccupare. «No tengo suerte», ripete in spagnolo. «Non ho fortuna».

Aurelio, suo marito, tra qualche giorno tornerà in Perù: «Non ha i soldi per affrontare tutto il viaggio fino a casa, non doveva andare così, io non so neanche se posso prendere i soldi dell’assicurazione».

Lei e sua madre, invece, resteranno in Sardegna. «Siamo lavoratrici, persone serie. Chiediamo solo un’opportunità», dice con la dignità di chi non chiede l’elemosina, ma una possibilità di riscatto. «Fino a oggi grazie al mio lavoro sono riuscita a pagare gli studi universitari in Perù a mia figlia, non voglio che lei sappia cosa stiamo passando: siamo brave persone, pazienti e con un grande cuore».

E intanto oggi passeranno un’altra notte lì, sulle poltroncine dell’aeroporto, tra la folla distratta e i voli che partono. In attesa che qualcuno li veda davvero e si prenda cura di loro.

