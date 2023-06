È cominciato l'incontro al Brotzu tra il presidente Solinas e l'assessore Doria e i dipendenti dell'azienda sul progetto di costruire quattro nuovi ospedali, in particolare sul nuovo presidio di Cagliari che dovrebbe accorpare Brotzu e Businco. Il presidente della Regione ha precisato che l'incontro di oggi era programmato da tempo. «Avevamo parlato dell’opportunità di nuovi ospedali nell’Isola già nella riforma della Sanità – ha detto il governatore –. Oggi voglio ripristinare la verità sulla delibera attuativa di questo disegno».

Il Brotzu per Solinas «è il suo capitale umano: realizzare una nuova casa significa esaltare l'Arnas, dargli strumenti più adeguati». Il governatore ha dichiarato che «non devo fare campagna su un nuovo ospedale, ma parlo nell’interesse della Sardegna e di Cagliari, a me non interessa tagliare nastri». Sulle risorse: «il miliardo e mezzo per i nuovi ospedali non comprende né i soldi della piastra del Brotzu, né quelli per lo stadio di Cagliari».

Sul destino della struttura che oggi ospita l'Arnas: «l'involucro non sarà abbandonato ma ristrutturandolo potrà ospitare posti letto per lungo degenze, l'accentramento servizi amministrativi». Il presidente ha chiesto «al Comune di darmi un'indicazione per il nuovo ospedale. Per me è ininfluente, rispetterò la scelta degli organi territoriali. Preferirei aree pubbliche perché non c'è bisogno di fare espropri».

© Riproduzione riservata