Lucio Marzo, il giovane condannato a 18 anni e 8 mesi per l’omicidio della fidanzata 16enne Noemi Durini e detenuto nel carcere di Bancali, torna in semilibertà per andare a lavorare.

Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Nell’agosto scorso i giudici avevano sospeso al giovane il permesso premio perché era stato fermato (dopo un inseguimento) alla guida di un’auto in stato di ebbrezza e in violazione delle disposizioni del magistrato di sorveglianza, che gli aveva vietato la guida di qualsiasi mezzo a motore (QUI LA NOTIZIA).

LA BATTAGLIA DELLA MADRE DI NOEMI

La notizia colse di sorpresa la madre di Noemi Durini Imma Rizzo, ignara che l’assassino della figlia potesse uscire dal carcere. E la donna, tramite la sua legale Valentina Presicce diede il via a una battaglia che portò al trasferimento di Lucio Marzo dall’Istituto penitenziario minorile di Quartucciu al carcere di Bancali dove è attualmente detenuto. L’istanza dell’avvocatessa aveva evidenziato come la condotta di Lucio Marzo fosse incompatibile con un regime penitenziario minorile.

Valentina Presicce ha già chiesto chiarimenti al Dap e al ministero sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari: «È inconcepibile e assurdo che gli sia stata ridata la possibilità di uscire dal carcere per lavorare, proprio perché la sua pericolosità sociale evidenziata nel precedente episodio fu determinante per la sospensione del beneficio».

IL DELITTO

Marzo aveva 17 anni quando il 3 settembre del 2017 a Castrignano del Capo, in Salento, uccise la fidanzata. Picchiò Noemi Durini, la colpì con una coltellata alla nuca e la seppellì sotto le pietre dei muretti a secco. Il corpo fu ritrovato 10 giorni dopo. Lucio Marzo, reo confesso, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi per omicidio volontario premeditato e pluriaggravato.

