Da invisibili a visibili, da soli a parte di una comunità. La storia di Jhaneth Rojas Sandoval, del marito Aurelio e della madre Olghita, i peruviani che per quattro giorni e quattro notti sono rimasti lì, tra le sedie fredde dell’area arrivi dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, ha un lieto fine.

Sospesi in un limbo di incertezza e solitudine, con la speranza che qualcuno si accorgesse di loro, che tendesse una mano, dopo l’appello lanciato da Jhaneth attraverso il nostro giornale, la macchina della solidarietà in meno di 24 ore si è messa in moto, trasformando la loro attesa in un nuovo inizio.

La Caritas di Cagliari ha preso in carico la famiglia, guidandola attraverso i passi necessari per un’accoglienza dignitosa: la dichiarazione di indigenza in Questura, la visita alla Asl e, infine, con l’ok della Prefettura è stato organizzato il trasferimento a Vallermosa in una struttura per richiedenti asilo.

Ad accoglierli, un pasto caldo e volti rassicuranti. Dopo giorni di incertezza, finalmente un po’ di pace. In queste ore, tante persone comuni hanno chiamato il nostro giornale per offrire sostegno e un lavoro, dimostrando così che la solidarietà è ancora un valore vivo.

