Come si controllano ventimila giovani spesso ubriachi, tutti concentrati nel centro storico la sera fino all'alba? «È semplice: non si controllano, perché non è possibile». L'epitaffio per la civiltà deceduta è del sindaco cagliaritano Paolo Truzzu, che prefigura la chiusura di zone del centro storico se gli assembramenti non finiranno. E come si controllano i cinquecento-seicento ragazzi tutti ammassati alla terrazza del Bastione di Saint Remy? «Non si controllano nemmeno quelli, anche perché noi chiamiamo le forze dell'ordine e le pattuglie non vengono», allarga le braccia Bernadette Dessalvi, che assieme ad altri residenti sta per presentare un esposto alla Procura della Repubblica.

Nel frattempo, il prefetto Gianfranco Tomao ha convocato per domattina un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, una riunione straordinaria proprio per discutere l'emergenza-Cagliari. Si parlerà proprio del mancato rispetto di distanziamenti e dello scarso utilizzo delle mascherine, oltre che della vivibilità in centro.

La rabbia di Paolo Fresu

La notte in centro è anarchia e non resta che arrangiarsi, come ha fatto il trombettista jazz Paolo Fresu, che ha lasciato Berchidda per Cagliari: con un calcio, sabato un ragazzino ha rotto una bottiglia in via Baylle e l'artista l'ha rimproverato con civiltà. «Subito è arrivato un mio coetaneo», scrive Fresu su Facebook, «e gli ha detto di raccogliere tutto, altrimenti gli avrebbe dato tanti schiaffi quanti erano i cocci. Li ha raccolti». Potenza della moral suasion. Il jazzista ha poi assistito all'arrivo delle pattuglie, poco dopo, a caccia dei giovanissimi che avevano appena aggredito un ragazzino. «A notte fonda», racconta Fresu, i giovanissimi «hanno cantato in coro sotto la pioggia "Bevo, mi ubriaco e son felice anche se poi il Covid ho"».

Il primo cittadino Truzzu è preoccupato: «Castello, Marina, Villanova via Roma, piazza Yenne e i dintorni della ruota panoramica» – quest'ultima zona è di competenza dell'Autorità portuale – «sono ingestibili. Domani ci riuniremo col prefetto e con le forze dell'ordine per trovare una soluzione». Il centro era già molto problematico, ma mai come ora. «Il fatto», aggiunge Truzzu «è che le discoteche sono chiuse e chi le frequentava ora si ritrova in città. Se aggiungiamo qualche commerciante scorretto, contrariamente alla maggioranza, che per tutta la notte vende alcolici malgrado una mia ordinanza lo impedisca dalle 21 in poi», aggiunge il sindaco, «la situazione si fa ancora più pesante, con l'aggravante del mancato uso delle mascherine e dei distanziamenti non rispettati proprio da chi deve ancora sottoporsi al vaccino».

Truzzu parla di battaglia da combattere tutti insieme, commercianti compresi, e mette in guardia: «Se la questione non si risolve, a Cagliari come altrove sarà necessario chiudere alla movida intere aree della città».

Protesta a Castello

E mentre il Comitato dei quartieri "Rumore no grazie" chiede al sindaco di imporre il rispetto delle norme sull'inquinamento acustico, al Bastione alcuni residenti continuano a raccogliere firme per un esposto da inviare alla Procura. «In piazzetta Lamarmora», spiega Bernadette Dessalvi, tra i promotori del'iniziativa, «i ragazzini urlano, fanno risse, bevono, fumano, si ammassano, minacciano chi protesta e fanno la pipì per strada. Dobbiamo tenere le finestre chiuse per via del tanfo. Per tre notti non abbiamo dormito, intanto polizia, carabinieri e vigili urbani non mandano le pattuglie e fanno lo scaricabarile tra loro. Si può vivere così?».

